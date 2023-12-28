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В Азербайджане определены налоговые льготы на производство фильмов

Общество Материалы 28 декабря 2023 17:23 (UTC +04:00)
В Азербайджане определены налоговые льготы на производство фильмов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены налоговые льготы на производство фильмов.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой был подписан Президентом Ильхамом Алиевым.

75% прибыли от предпринимательской деятельности кинематографического предприятия, не являющегося субъектом микропредпринимательства, зарегистрированного в Азербайджанской Республике и осуществляющего производство фильмов, а также дубляж, освобождено от налога сроком на 3 года с 1 января 2024 года.

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