Зарплаты военнослужащих Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - "Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу" утверждены в новой редакции.

Как сообщает Trend, Кабинет министров принял в связи с этим соответствующее решение.

Министерству финансов поручено осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых для исполнения постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Данное решение действует с 1 января 2024 года.

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