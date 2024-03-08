Официальный представитель ОИС поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) выражает благодарность Азербайджану за проведение мероприятия на тему борьбы с исламофобией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсеф Алдобеай во время выступления на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан с прошлого года, проводя мероприятия высокого уровня, предпринял значительные шаги против исламофобии.

"Азербайджан постоянно напоминает о неприемлемости исламофобии. Религиозная нетерпимость угрожает глобальному миру. Международное сообщество должно предпринять шаги против этого явления.

Сегодня оскорбляются выдающиеся личности, религиозные тексты. Мы должны принять меры для предотвращения дискриминации мусульман", - добавил представитель ОИС.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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