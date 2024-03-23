МЭА и Азербайджан обсудили дорожную карту COP29

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев обсудили ключевые этапы дорожной карты COP29.

Как передает Trend, об этом Бироль написал в соцсети X.

"Отличная встреча с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в Копенгагене по поводу поддержки МЭА председательства Азербайджана в COP29 и обеспечения успешного его проведения. Мы обсудили ключевые этапы дорожной карты COP29 и детали сотрудничества МЭА и Азербайджана", - написал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря