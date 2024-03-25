В Баку горит отель

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районе Баку, на улице Гаср возник пожар в отеле.

Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям, передает Trend.

Было отмечено, что по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

В настоящее время проводится пожаротушение и другие необходимые и неотложные мероприятия.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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