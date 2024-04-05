БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос оказания материальной помощи пенсионерам в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в прямом эфире телеканала Dost TV заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

"В 2022 году по инициативе Президента Ильхама Алиева в целях материальной поддержки трудовых пенсионеров, лицам, получающим пенсию по страховому принципу, была оказана материальная помощь в размере 200 манатов. В 2023 году эта материальная помощь была разделена на ежемесячные суммы и включена в пенсии. Данная помощь индексируются и выдается в рамках пенсионных выплат. В социальных выплатах может быть увеличение. Сейчас трудно сказать наверняка. Поддержка граждан со стороны государства постоянно усиливается", - сказал Г.Мамишов.

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