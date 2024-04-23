В Азербайджане будет требоваться использование местного сырья в производстве сигарет

БАКУ /Trend/ - В условия разрешений, которые будут применяться в отношении производства сигарет, вносится условие о разрешении на производство продукции с использованием местного сырья.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В законопроекте отмечается, что это также будет способствовать интенсивному развитию сельского хозяйства в стране.

Это станет стимулом для привлечения новых посевных площадей с целью развития табаководства, а также для выращивания новых сортов табака. Увеличение использования отечественной сырьевой базы в производстве приведет к значительному снижению зависимости от импорта в соответствующей области, увеличению экспортного потенциала по этой продукции в будущем.

Одной из основных целей, поставленных в последние годы, является развитие табаководства в республике, и с учетом того, что качество отечественного табака будет постепенно доведено до международных стандартов, было предложено поэтапно повышать минимальный спрос на местное сырье для производимых сигаретных изделий. С этой целью, учитывая постепенное повышение качества местного табачного сырья, начиная с этого года будет увеличен объем использования местного сырья на каждую тысячу табачных изделий.

С целью точного осуществления контроля за указанными процентами были определены критерии веса, соответствующие процентам (граммы табака, средняя жилка которого была частично или полностью удалена) для закупки местного табака.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!