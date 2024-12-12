Община Западного Азербайджана решительно осуждает попытки грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана со стороны госсекретаря и других официальных лиц США

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает ставшие уже тенденциозными попытки грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц этой страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Хотели бы с сожалением подчеркнуть, что за прошедшие годы мы не видели осуждения со стороны США оккупации Арменией азербайджанских земель, проводимой ею политики этнической чистки и депортации западных азербайджанцев. Официальные лица США встали на сторону не Азербайджана, чьи земли были оккупированы, не сотен тысяч вынужденных переселенцев и семей тысяч пропавших без вести, а на сторону оккупанта Армении, группы опозорившихся маргинализированных элементов, не имеющих никакого авторитета в азербайджанском обществе. После Отечественной войны мы еще раз стали свидетелями дифференцированного подхода США по отношению ко всему этому, особенно к территориальной целостности и суверенитету стран. Мы увидели, что США не отреагировали на письмо Общины Западного Азербайджана, выбравшей путь мирного возвращения на свои исконные земли, адресованное тому же Энтони Блинкену, но при этом приветствуют, выдают визы и предоставляют возможность выступать в различных американских институтах сепаратистам, причастным к осуществлению политики этнической чистки против азербайджанского народа, которые и по сей день, будучи уже в Армении, угрожают суверенитету Азербайджана.

Мы не слышали, чтобы США, позиционирующие себя как страна, уважающая свободу вероисповедания, готовящие "авторитетные" доклады и включающие страны в различные надуманные списки, выражающие обеспокоенность по поводу состояния "армянского наследия" в Карабахе, осуждали разрушение и искажение богатого культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении. По причине всего этого США утратили оставшийся авторитет в азербайджанском обществе.

Вместо того, чтобы использовать тему «прав человека», лживые новостные СМИ и "независимые" НПО в качестве оружия против Азербайджана, США следует присоединиться к наиболее важным международным конвенциям по правам человека, положить конец применению чрезмерной силы полицией, нашедшему отражение в многочисленных докладах различных международных организаций, а также такой практике, как расовое профилирование и структурированный расизм со стороны правоохранительных органов, решить проблему насилия с применением оружия, расследовать факты пыток заключенных и другие незаконные деяния", - говорится в заявлении.