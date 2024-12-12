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Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО

Общество Материалы 12 декабря 2024 16:26 (UTC +04:00)
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Москву премьер-министр Азербайджана Али Асадов и руководители других делегаций стран-членов СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

Как сообщает в четверг Trend, здесь для глав правительств состоялась презентация совместных инженерных проектов студентов из стран СНГ, обучающихся в московских университетах.

Группа, в которую входит азербайджанский студент Вюсал Магеррамов, представила проект «Орбита Каспия». Целью данного проекта является развитие технологий космического мониторинга экологических проблем Каспийского моря.

Премьер-министр высоко оценил презентацию группы, в которую входит студент из Азербайджана, и пожелал Вюсалу Магеррамову успехов в учебе.

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Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (ФОТО
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