В Азербайджане итоговое обследование призывников проводится в порядке электронной очереди

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс проведения итоговых медицинских обследований Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в связи с медицинским освидетельствованием призывников. Реализация процесса обеспечивается через электронную инфраструктуру.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, для проведения итогового медицинского обследования призывника утверждается заключение Центральной военно-врачебной комиссии с внесением соответствующего направления в подсистему министерства "Медицинское освидетельствование".

В порядке электронной очереди, которая автоматически назначается призывникам на основании направления, они проходят очные осмотры в Центре медицинской оценки Агентства. Итоговое заключение об обследовании также вводится в электронную систему и отправляется в электронном виде призывнику, отмечается в сообщении ведомства.

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