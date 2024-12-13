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В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности

Общество Материалы 13 декабря 2024 11:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В законопроекте отмечается, что противоминная деятельность финансируется за счет средств государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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