Определяются основные направления госполитики в Азербайджане в области противоминной деятельности

БАКУ /Trend/ - Определяются основные направления государственной политики в области противоминной деятельности.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, направлениями государственной политики в области противоминной деятельности являются:

- устранение угрозы, создаваемой взрывоопасными боеприпасами, с целью обеспечения безопасности населения и государства, создания условий для экономического, социального и экологического развития;

- формирование нормативной правовой базы для безопасной и эффективной организации деятельности по разминированию;

- обеспечение права населения на получение информации о наличии угрозы жизни и здоровью в опасных зонах;

- оказание установленных законом мер поддержки пострадавшим и предоставление гарантий саперам.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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