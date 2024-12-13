Органы дипломатической службы Азербайджана наделяются новыми обязанностями

БАКУ /Trend/ - У органов дипломатической службы Азербайджана появятся новые функции.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, в число основных функций органов дипломатической службы входят:

- Защита прав и законных интересов Азербайджанской Республики, ее граждан и юридических лиц в иностранных государствах и международных организациях средствами внешней политики и дипломатическими методами;

- Содействие установлению и развитию связей между государственными органами (учреждениями), неправительственными организациями (общественными объединениями и фондами), а также деловыми кругами Азербайджанской Республики с государственными органами (учреждениями), неправительственными организациями (общественными объединениями и фондами) и деловыми кругами иностранных государств, а также с органами, подразделениями и представительствами международных организаций, членом которых является Азербайджанская Республика (далее — органы международных организаций).

- Защита национальных интересов Азербайджанской Республики в международных судебных и арбитражных делах в пределах установленных полномочий;

- Оказание содействия в установлении и осуществлении межпарламентских и других международных связей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

- В соответствии с международными соглашениями, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, а также в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, объявлять сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также сотрудников органов международных организаций нежелательными лицами и предоставлять соответствующую информацию в компетентные органы.

- Содействовать реализации государственной политики и установлению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также развитию сотрудничества между ними, укреплению солидарности и организации мероприятий, служащих национальным интересам;

- Во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах, а также в иных случаях, когда возникает угроза безопасности, совместно с соответствующими государственными органами (структурами) обеспечить безопасность сотрудников органа дипломатической службы, проходящих службу в дипломатическом представительстве и консульстве, действующем в соответствующем иностранном государстве, и членов их семей, проживающих с ними, а также других находящихся там граждан Азербайджанской Республики, а также организовать их эвакуацию.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!