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Разрешение на размещение зарядных устройств для электромобилей не потребуется

Общество Материалы 13 декабря 2024 13:35 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Разрешение на размещение зарядных устройств для электромобилей на земельном участке существующего строительного объекта (кроме строительной площадки) или на земельном участке во дворе частного жилого дома требоваться не будет.

Об этом говорится в предложенной поправке к "Градостроительному и строительному кодексу", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Согласно поправкам, расширяется перечень объектов строительства, на строительство которых не требуется разрешение.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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