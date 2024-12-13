В Азербайджане создается информационная система электронного управления госпошлинами

БАКУ /Trend/ - Будет создана информационная система "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum)".

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке в закон "О государственной пошлине", рассмотрение которой было включено в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, состоявшегося 13 декабря.

Согласно проекту, предоставление "электронного уведомления" о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях по государственной пошлине соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль за перечислением государственной пошлины в государственный бюджет и учет будут осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

"Электронное уведомление" - это документ, составленный в электронном виде по каждой услуге и юридическому действию, за которые взимается государственная пошлина, используемый для расчета и перечисления поступлений государственной пошлины в государственный бюджет по назначению и представляемый через предусмотренную вышеуказанным законом информационную систему. Правила составления, применения и учета "электронного уведомления", форма квитанции о поступлении государственной пошлины в связи с применением "электронного уведомления" будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

При уплате предусмотренных государственных пошлин взимается плата за услуги в размере 0,02 маната за "электронное уведомление", составленное по каждому правовому акту, предусматривающему взимание государственной пошлины, и в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, она зачисляется на казначейский счет этого органа. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечено, что в целях отслеживания поступлений по государственной пошлине в государственный бюджет, повышения оперативности, эффективности и качества прогнозирования, совершенствования контроля за перечислением средств, начисленных в государственный бюджет по государственной пошлине, предлагается уплачивать государственные пошлины на основе "электронного уведомления" и создать в этой сфере информационную систему "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum).

Создание информационной системы и уплата госпошлины на основе "электронного уведомления", предоставляемого через эту систему, позволит цифровизировать организацию учета, а также своевременно и надлежащим образом перечислять в государственный бюджет суммы, начисленные по госпошлине, организовать электронный контроль и учет этого процесса, получать информацию о начисленных поступлениях по госпошлине в режиме реального времени от органа (учреждения), взимающего пошлину.

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