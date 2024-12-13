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Меняются сроки первичной постановки на воинский учет граждан Азербайджана

Общество Материалы 13 декабря 2024 15:51 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются сроки постановки на первичный воинский учет в соответствующем органе исполнительной власти по месту жительства или же по месту нахождения граждан мужского пола, достигших 15-летнего возраста.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В настоящее время, согласно закону, эти лица регистрируются в течение января-марта. Согласно изменению, данный процесс будет проводиться в январе-мае.

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