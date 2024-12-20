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Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)

Общество Материалы 20 декабря 2024 12:28 (UTC +04:00)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила ряду лиц почетные звания и вручила медали за особые заслуги перед страной и высокие профессиональные достижения.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, среди награжденных лиц был председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

Президент Молдовы Майя Санду наградила Эльчина Байрамова медалью "За гражданские заслуги" за активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также межкультурного диалога.

Выступая на церемонии награждения Президент Молдовы высоко оценила работу награжденных, подчеркнув их важную роль в сплочении и развитии общества, страны.

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Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)
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