Президент Молдовы наградила азербайджанца медалью (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Молдова Майя Санду присвоила ряду лиц почетные звания и вручила медали за особые заслуги перед страной и высокие профессиональные достижения.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, среди награжденных лиц был председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

Президент Молдовы Майя Санду наградила Эльчина Байрамова медалью "За гражданские заслуги" за активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также межкультурного диалога.

Выступая на церемонии награждения Президент Молдовы высоко оценила работу награжденных, подчеркнув их важную роль в сплочении и развитии общества, страны.

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