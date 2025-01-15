БАКУ /Trend/ - Задержанный в Молдове гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

"На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана уполномоченные органы Республики Молдова приняли решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гасанова Эмина Назим оглу в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Гасанов Эмин Назим оглу был обвинен по уголовному делу, находящемуся в производстве Абшеронского районного суда, по статье 177.2.3 (кража, совершенная с проникновением в жилое помещение) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Он был объявлен в международный розыск за укрывательство от суда.

Эмин Гасанов был задержан на территории Республики Молдова и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции", — говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!