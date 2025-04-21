Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана встретился с пакистанским журналистом Маликом Аюбом Сумбалом

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с пакистанским журналистом, геополитическим аналитиком Маликом Аюбом Сумбалом.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечено, что председатель комитета, искренне поприветствовав гостя, высоко оценил деятельность журналиста в деле информирования международной общественности и противодействия дезинформации об Азербайджане. Он подчеркнул, что информирование о последствиях армянского вандализма в отношении религиозных и культурных памятников Азербайджана является важным шагом в донесении до мира этих реалий.

Выразив благодарность за теплый прием, Малик Аюб Сумбал рассказал о своей поездке в Карабах, особо отметив проведение масштабных восстановительных и строительных работ на освобождённых территориях. Он подчеркнул, что будет продолжать свою деятельность по более широкому освещению справедливой позиции Азербайджана в зарубежных СМИ, распространению объективной информации о стране и разоблачению провокаций Армении.

Следует отметить, что Малик Аюб Сумбал является автором книги "От Товуза до Карабаха". В книге рассматривается история Азербайджана последних 30 лет и анализируется современная геополитическая ситуация на Южном Кавказе. Издание является одной из первых книг, написанных на эту тему после 44-дневной Отечественной войны.

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