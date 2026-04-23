Azerbaijani athlete wins bronze medal at European Wrestling Championships

BAKU, Azerbaijan, April 23. Azerbaijani athlete Gunay Gurbanova (59 kg) won a bronze medal at the European Wrestling Championships in Tirana, Trend reports.
She faced Russia's Marta Getmanova in the third-place match. After defeating her opponent 7-5, Gurbanova was awarded a bronze medal.
Azerbaijan is represented by 25 athletes at Euro 2026. Earlier, Greco-Roman wrestlers Hasrat Jafarov (67 kg) and Gurban Gurbanov (82 kg) became European champions, while Nihat Mammadli (60 kg), Rashad Mammadov (55 kg), and Islam Abbasov (87 kg) won bronze medals.