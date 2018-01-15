Агентство по авторским правам Азербайджана отчиталось о своих тратах в прошлом году

БАКУ /Trend/ - Агентство по авторским правам Азербайджана огласило результаты своей финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

В отчете агентства, посвященном итогам 2017 года, отмечается, что в прошлом году на содержание агентства было выделено из госбюджета 629117 манатов.

В соответствие с годовой сметой расходов, 408428 манатов было потрачено на зарплаты, 87944 маната перечислено Госфонду социальной защиты, 87914 манатов потрачено на содержание агентства.

Фактические затраты составили 584 286 манатов. В 2017 году в связи обеспечением прав интеллектуальной собственности были выделены средства в размере 220102 маната.

Прочие расходы в прошлом году: расширение цифровой базы данных мугамов, ашугских песен, традиционной музыки Азербайджана, народных песен и танцев - 8000 манатов, покупка машин и оборудования - 3214 манатов, содержание, ремонт сервера и его использование - 2500 манатов, плата за аренду - 23788 манатов, организация мероприятий - 41225 манатов, абонентская плата - 2243 маната, расходы на подписку на газеты и журналы - 6504 маната, плата за парковку - 4290 манатов, покупка контрольных марок - 10000 манатов, программное обеспечение - 30884 и т.д. Фактические затраты составили 219627 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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