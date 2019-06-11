Госкоимущества Азербайджана проведет очередной аукцион (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Следующий аукцион, проводимый Государственным комитетом по имущественным вопросам Азербайджана, состоится девятого июля текущего года.

Согласно информации, предоставленной Trend в Госкомитете, на торги этого аукциона будут вынесены 77 объектов госимущества. Гражданам и инвесторам была предоставлена возможность выбрать между 22 акционерными обществами, 46 малыми госпредприятиями и учреждениями, девятью нежилыми помещениями.

И в этот раз на аукционе был предоставлен широкий выбор малых госпредприятий и сооружений, отличающихся с точки зрения территории, цены и полезности. Эти объекты, начальная аукционная цена которых варьируется от 600 манатов и до 550 тысяч манатов, расположены в Баку, Сумгаите, Балакене, Шеки и в других регионах Азербайджана. Эти объекты могут позволить потенциальному инвестору осуществлять предпринимательскую деятельность в различных областях.

На аукционе также имеется широкий выбор предложений для крупных инвесторов. Так, расположенный в Балакенском районе имущественный комплекс с начальной стоимостью в 550 тысяч манатов, с полезной площадью порядка трех тысяч квадратных метров и общей площадью земельного участка в 90 тысяч квадратных метров, позволяет осуществлять бизнес деятельность в различных направлениях.

Среди выставленных на аукцион предприятий имеются такие объекты, как расположенное в Хызинском районе подсобное хозяйство, недостроенный 36-квартирный жилой дом в Мингячевире, Евлахское производственное предприятие и т.д. Среди вынесенных на аукцион объектов, способных приносить доход после восстановления деятельности, можно назвать Шамкирский пункт заготовки шерсти. Принимая во внимание высокий потенциал оплаты сырья, закупаемого для текстильной промышленности, можно превратить этот объект недвижимости в весьма доходное производство. Занимаемая объектом площадь составляет 3312 квадратных метров, а общая территория земельного участка составляет около 63 тысяч квадратных метров.

В Баку расположено пять из выставленных на аукцион нежилых помещений, а остальные находятся в Сумгаите. Общая полезная площадь этих помещений колеблется от 21 до 140 квадратных метров. Объект, расположенный по адресу улица З. Шарифова, 22, в поселке Гарачухур Сураханского района, может внести свой вклад в сферу общественного питания и обслуживания.

Среди выставленных на приватизацию акционерных обществ, значатся цементные, птицеводческие, сельскохозяйственные, транспортные, строительные, ремонтные, торговые предприятия, а также объекты обрабатывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности. К таким акционерным обществам относятся «Qax Taxıl», «Masazır Quşçuluq», «Salyan Aqrotexservis», «Yevlax tikinti servis» и другие АО.

Иностранные инвесторы наравне с гражданами страны с легкость могут подключиться к процессу приватизации посредством системы электронного аукциона. Зарегистрировавшись в режиме онлайн и уплатив 10 процентов от первоначальной цены, участники аукциона могут заказать выбранное имущество.

Следует отметить, что любое лицо может принять участие в проводимом Госкомитетом аукционе, в качестве покупателя и наблюдателя.

(Автор: Кенюль Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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