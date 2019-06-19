Азербайджанская делегация участвует в 108-й сессии Международной конференции труда

19 июня 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Женеве проходит 108-я сессия Международной конференции труда с участием делегаций стран-членов Международной организации труда (МОТ) и социальных партнеров. На мероприятии страну представляет делегация под руководством министра труда и соцзащиты населения Сахиля Бабаева, передает Trend.

Также в состав делегации входят руководящие лица Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Во время сессии проводятся обсуждения по теме инициативы «Будущее труда», посвященной столетию МОТ.

В ходе пленарного заседания сессии запланировано выступление Сахиля Бабаева.

(Текст: Турал Гараджаев)

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