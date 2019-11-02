В Азербайджане исследуются возможности создания виртуальной модели предприятия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с целью сотрудничества и обмена опытом в секторе МСБ находится с визитом в Сингапуре. В рамках визита делегация встретилась с рядом государственных и частных структур, действующих в сфере малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, в ходе встречи с представителями министерства торговли и промышленности Сингапура и Enterprise Singapore председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал присутствующих о деятельности представляемой им структуры, поддержке и услугах, оказываемых субъектам МСБ. Было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Сингапуром в этой сфере. Руководитель Агентства отметил возможности сотрудничества с Сингапуром в таких направлениях как инвестирование, обмен опытом в сферах развития предпринимательства и финансовой поддержки субъектов МСБ, использования программ, связанных со стартапами, организации взаимных бизнес-миссий. В ходе встречи представители Enterprise Singapore проинформировали гостей о деятельности структуры и механизмах финансовой поддержки субъектов МСБ, было отмечено, что организация оказывает поддержку развитию и выходу на зарубежные рынки субъектов МСБ. Было подчеркнуто, что Enterprise Singapore заинтересовано в выходе в новые регионы, нахождении новых торговых партнеров для сингапурских предпринимателей.

На встрече делегации Агентства развития МСБ с Сингапурской бизнес-федерацией и Сингапурской производственной федерацией гости были проинформированы о деятельности вышеупомянутых структур, мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, проведены обсуждения по вопросам организации взаимных бизнес-миссий, обмена опытом в сфере центров развития МСБ.

На встрече, проведенной с McKinsey & Company в Центре цифровых возможностей Сингапура (DCC) было отмечено, что созданная компанией модель виртуального предприятия предназначена для применения цифровых технологий в развитии бизнеса и наряду с Сингапуром, действует во многих других странах. В центрах проводятся теоретические и практические семинары, осуществляется тесное сотрудничество со стартапами. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможности создания такой модели предприятий и в Азербайджане. Далее делегация Агентства развития МСБ ознакомилась с работой виртуальной модели предприятия в Центре цифровых возможностей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)