AZAL о сроках получения пассажирами полной компенсации за приобретенные билеты

БАКУ /Trend/ - AZAL выполнит все обязательства перед пассажирами, которые желают в полном объеме вернуть средства за приобретенные авиабилеты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев, передает в четверг Trend.

Он отметил, что это станет возможным в течение 60 дней после возобновления авиарейсов.

Гаджиев добавил, что для желающих изменить дату перелета будут предоставлены ваучеры.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)