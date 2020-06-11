AZAL о сроках получения пассажирами полной компенсации за приобретенные билеты
БАКУ /Trend/ - AZAL выполнит все обязательства перед пассажирами, которые желают в полном объеме вернуть средства за приобретенные авиабилеты.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев, передает в четверг Trend.
Он отметил, что это станет возможным в течение 60 дней после возобновления авиарейсов.
Гаджиев добавил, что для желающих изменить дату перелета будут предоставлены ваучеры.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
О порядке изоляции пассажира, у которого во время полета будут обнаружены признаки COVID-19 - новое правило AZAL
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 352 человека, вылечились 210, скончались шесть человек - Оперативный штаб
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО)
Меня остановил полковник полиции и спросил о причине отсутствия маски – заслуженный актер Ровшан Керимдухт
Члены Рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям встретились с послом Грузии (ФОТО)
Региональные проекты с участием России и Азербайджана реализуются, невзирая на влияние пандемии – Посол РФ
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» в Хатаинском районе Баку (ФОТО)