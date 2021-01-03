ЕБРР и Хамкорбанк оказывают содействие в создании новой производственной линии в Узбекистане

После установки компанией Midas Plastics современной производственной линии, финансируемой ЕБРР и Хамкорбанком, одним из старейших кредитных учреждений страны, производители молочной продукции Узбекистана получат доступ к разнообразному ассортименту упаковки. Об этом, как передает Trend говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Компания является новым предприятием, базирующимся в Самарканде, втором по величине городе Узбекистана. В рамках совместного проекта, Хамкорбанк предоставляет компании Midas Plastics семилетний кредит в размере до 2,92 млн. евро, при этом ЕБРР покрывает 60% рисков по кредиту в рамках Программы Разделения Рисков, подписанной двумя финансовыми институтами.

Кредит предоставляется при поддержке программы ЕБРР "Центр финансирования и передачи технологий в области изменения климата" (FINTECC), предназначенной для обеспечения передачи технологий в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним и финансируемой Глобальным экологическим фондом. Грант в размере 204,000 долларов США будет финансировать внедрение технологий устойчивой упаковки, которые помогут продлить срок хранения молочных продуктов и сократить количество коммерческих отходов.

Midas Plastics также сможет производить более легкую пластиковую упаковку, по крайней мере 25% которой будет состоять из переработанного пластика.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 1,92 млрд евро в экономику Узбекистана посредством реализации 85 проектов. Поддержка малого бизнеса особенно важна в контексте стремления страны к реформированию экономики и укреплению частного сектора.