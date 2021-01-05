Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" обсудил восстановление освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Сегодня члены Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" обсудили работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, сообщает во вторник Trend.

Выступая на мероприятии, министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о значимости Фонда, отметив важность проведения связанной с этим внутренней и внешней пропаганды.

Другие члены Наблюдательного совета также отметили важность этой инициативы, обсудили вопросы по привлечению на освобожденные территории иностранных инвестиций и частного сектора, оказанию финансовой поддержки восстановительным работам и другие вопросы.

Было отмечено, что в ближайшее время будет проведено очередное заседание Совета, определены задачи его членов по деятельности Фонда.

Напомним, что в целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января 2021 года подписал указ "О создании юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха».

Другим распоряжением главы государства от 4 января 2021 года был утвержден Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" в составе:

Микаил Джаббаров – министр экономики

Мухтар Бабаев – министр экологии и природных ресурсов

Ровшан Рзаев – председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Турал Гянджалиев – председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», депутат Милли Меджлиса

Фатма Йылдырым – депутат Милли Меджлиса

Фархад Бадалбейли – ректор Бакинской музыкальной академии

Адалят Мурадов – ректор Азербайджанского государственного экономического университета

Кямал Абдулла – ректор Азербайджанского университета языков

Алим Гасымов – народный артист Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)