Население Азербайджана потратило на автомобильное топливо свыше 2 млрд. манатов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году население Азербайджана потратило на бензин и дизельное топливо два миллиарда 50 миллионов 200 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, в 2020 году население Азербайджана потратило в сети розничной продажи в целом 40,2 миллиардов манатов.

В том числе 5,1 процентов этих средств было потрачено на покупку бензина и дизельного топлива.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)