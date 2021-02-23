"Азерпочт" расширяет возможности системы безналичных платежей
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В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка , бравый нефтяник и влюбленный шотландец ...
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях
Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями – сын народного артиста Ялчына Рзазаде (ФОТО)
В Отечественной войне Азербайджана приняли участие 60 офицеров Военного лицея имени Дж. Нахичеванского
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов