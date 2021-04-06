В одном из районов Баку ведется реконструкция ряда дорог (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) планирует в нынешнем году провести реконструкцию ряда дорог в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Trend в ГААДА, сегодня эти работы ведутся на участке улицы Худу Мамедова в Хатаинском районе столицы протяженностью 2,1 километра.
"В настоящее время на проезжей части улицы укладывается асфальтобетонное покрытие. После этого здесь начнутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков", - сказали в агентстве.
Реконструкция дорог ведется в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства ГААДА.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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