В одном из районов Баку ведется реконструкция ряда дорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) планирует в нынешнем году провести реконструкцию ряда дорог в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Trend в ГААДА, сегодня эти работы ведутся на участке улицы Худу Мамедова в Хатаинском районе столицы протяженностью 2,1 километра.

"В настоящее время на проезжей части улицы укладывается асфальтобетонное покрытие. После этого здесь начнутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков", - сказали в агентстве.

Реконструкция дорог ведется в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства ГААДА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev