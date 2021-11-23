В Азербайджане прогнозируется рост ВВП на душу населения

Экономика 23 ноября 2021 16:47 (UTC+04:00)
В Азербайджане прогнозируется рост ВВП на душу населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прогнозируется рост номинального ВВП на душу населения на сумму до 10 манатов.

Об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Она отметила, что подготовлена стратегия экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

По ее словам, реализация этой стратегии будет способствовать росту экономики Азербайджана.

Прогнозируется, что в результате реализации этой стратегии в 2026 году номинальный ВВП на душу населения вырастет на сумму до 10 манатов, сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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