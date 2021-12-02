Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ увеличится на 7 тыс. б/с в январе 2022 г.

БАКУ / Trend / - Азербайджан поддержал решение, принятое на 23-м заседании министров стран ОПЕК+, об увеличении суточной добычи нефти на 400 тысяч баррелей в январе следующего года, cообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Новая «Декларация о сотрудничестве» предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 000 баррелей - до 661 000 баррелей в январе 2022 года. Таким образом, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в январе 2022 года от показателя октября 2018 года составит 57 тысяч баррелей в сутки. Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что план ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи с августа способствует обеспечению баланса на рынке.

«Мы движемся в правильном направлении. Азербайджан поддерживает новое решение ОПЕК+», - сказал министр.