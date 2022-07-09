Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 29 июня 1,7 6 июля 1,7 30 июня 1,7 7 июля 1,7 1 июля 1,7 8 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0464 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0361 маната и составил 1,7499 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 июня 1,7918 4 июля 1,7727 28 июня 1,7981 5 июля 1,7744 29 июня 1,7863 6 июля 1,7419 30 июня 1,7771 7 июля 1,7344 1 июля 1,7773 8 июля 1,7263 Средний курс за неделю 1,7861 Средний курс за неделю 1,7499

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0035 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0032 маната и составил 0,0282 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 июня 0,0311 4 июля 0,0305 28 июня 0,0312 5 июля 0,0302 29 июня 0,0317 6 июля 0,0266 30 июня 0,0321 7 июля 0,0268 1 июля 0,0312 8 июля 0,0270 Средний курс за неделю 0,0315 Средний курс за неделю 0,0282

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,003 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0015 маната и составил 0,0999 маната за турецкую лиру.