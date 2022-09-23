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В Азербайджане увеличивается сумма возврата части НДС потребителям

Экономика Материалы 23 сентября 2022 11:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличивается сумма возврата части НДС потребителям

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со следующего года планируется увеличить сумму возврата части НДС потребителям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Она отметила, что цель этого заключается в стимулировании безналичных платежей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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