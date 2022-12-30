Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии семи физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности” на основании добровольного обращения.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы: