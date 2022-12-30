Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии семи физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности” на основании добровольного обращения.
Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Гаджизаде Матанат Терлан гызы
|21.10.2019
|SA-0170
|2
|Исмиев Тельман Меду оглу
|16.03.2009
|000044
|3
|Казымов Васиф Шахин оглу
|22.06.2015
|080676
|4
|Гурбанов Ренат Рашмат оглу
|10.10.2022
|SA-0246
|5
|Мирзоев Эльмаил Юнсур оглу
|01.06.2009
|000126
|6
|Рамазанзаде Вахид Ариф оглу
|16.03.2009
|000011
|7
|Сардаров Ильгар Зиятхан оглу
|07.09.2017
|SA-0019