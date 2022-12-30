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Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 30 декабря 2022 18:37 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии семи физических лиц на деятельность в качестве страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности” на основании добровольного обращения.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Гаджизаде Матанат Терлан гызы 21.10.2019 SA-0170
2 Исмиев Тельман Меду оглу 16.03.2009 000044
3 Казымов Васиф Шахин оглу 22.06.2015 080676
4 Гурбанов Ренат Рашмат оглу 10.10.2022 SA-0246
5 Мирзоев Эльмаил Юнсур оглу 01.06.2009 000126
6 Рамазанзаде Вахид Ариф оглу 16.03.2009 000011
7 Сардаров Ильгар Зиятхан оглу 07.09.2017 SA-0019
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