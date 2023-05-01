Минсельхоз Азербайджана о компенсации фермерам ущерба, причиненного непогодой посевным площадям (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда аграрного страхования Азербайджана при участии независимых страховых экспертов приступили к изучению ущерба, причиненного непогодой фермерам и предпринимателям, застраховавшим свои посевные площади от града, селей, наводнений.

Об этом сообщил в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

Он сказал, что эксперты фиксируют последствия затопления, произошедшего из-за ливней, и рассчитывают первоначальный ущерб, причиненный фермерам.

"По завершении этого процесса в соответствии с законодательством будут произведены выплаты по страховым случаям. Застрахованные фермеры, произведя осмотр своих посевных площадей, могут обратиться в Фонд аграрного страхования в связи с нанесенным ущербом. Они могут подать заявку, обратившись в колл-центр "16512 Фонда аграрного страхования", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что внедрение в республике механизма аграрного страхования позволяет в подобных случаях возмещать ущерб фермерам.

"Фермеры, застраховавшие свои посевные площади, фруктовые сады, получат страховые средства за причиненный ущерб", - добавил он.

Гусейнов отметил, что для фермеров является целесообразным своевременное страхование при государственной поддержке и на выгодных условиях своих посевных площадей.

Отметим, что вчера в ряде районов Азербайджана прошли ливни и град.