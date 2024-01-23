ЦБ Азербайджана оштрафовал три НКО и их должностных лиц

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал некоммерческие организации (НКО) ООО "City Finance" и "Ideal Kredit", а также ЗАО "Embafinans" и их должностных лиц на общую сумму 66,5 тысячи манатов.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно сообщению ЦБА, финансовая санкция введена в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных проступках в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках комплексной проверки, проводимой структурой.

На основании представления ЦБА решением Хатаинского районного суда ООО "City Finance" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2 тысячи манатов, решением Наримановского районного суда ООО "İdeal Kredit" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2,5 тысячи манатов, решением Ясамальского районного суда ЗАО "Embafinans" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2 тысячи манатов.

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