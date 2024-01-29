Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты экономического развития страны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ВБ обсудили приоритетные задачи для экономического развития страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

"Во время встречи со Штефани Шталльмайстер, страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану, были обсуждены направления в Рамочной программе странового партнерства для Азербайджана. Мы рассмотрели меры, принятые для решения приоритетных задач экономического развития нашей страны, и потенциальные направления двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный банк сотрудничают более 30 лет. Организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора на сумму более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.

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