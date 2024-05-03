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При поддержке PASHA Holding программа "Карабахские МСП" будет продолжена и в 2024 году (ФОТО)

Экономика Материалы 3 мая 2024 17:10 (UTC +04:00)
При поддержке PASHA Holding программа "Карабахские МСП" будет продолжена и в 2024 году (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С апреля 2023 года при спонсорстве PASHA Holding и по инициативе Агентства развития малого и среднего бизнеса и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана реализуется программа "Карабахские МСП", сообщает Trend.

В рамках программы создано и обеспечено необходимым оборудованием около 50 субъектов МСП с целью поддержки улучшения социального обеспечения, а также обеспечения занятости семей шехидов, ветеранов и участников войны.

Лица, подавшие заявку на участие в программе, прошли различные тренинги по разработке бизнес-планов, маркетингу, финансовому менеджменту, управлению человеческими ресурсами, продажам и другим темам.

Отметим, что программа "Карабахские МСП" будет продолжена и в 2024 году. Общественность будет проинформирована в связи с приемом заявок на участие в программе и другой подробной информацией.

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При поддержке PASHA Holding программа "Карабахские МСП" будет продолжена и в 2024 году (ФОТО)
При поддержке PASHA Holding программа "Карабахские МСП" будет продолжена и в 2024 году (ФОТО)
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