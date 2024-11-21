Великобритания поддерживает Бакинскую декларацию по воде - министр окружающей среды

БАКУ /Trend/ - Великобритания поддерживает Бакинскую декларацию по воде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг на мероприятии высокого уровня “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей”.

"В 2023 году мы стали свидетелями самого засушливого года для рек за последние 30 лет. У этого серьёзные последствия. Достаточно взглянуть на Рону или Дунай, чтобы понять, какой масштабный ущерб это наносит продовольственным системам, транспорту и производству чистой энергии. Именно поэтому на COP26 Великобритания организовала первый павильон воды на конференции, чтобы укрепить её значимость в этом контексте, и мы рады видеть, что с каждым следующим COP роль воды только растёт.

И это продолжается сегодня, когда мы с радостью объявляем о поддержке Великобританией декларации COP29 по воде. Мы полностью поддерживаем эту инициативу и с нетерпением ждём, когда эта мощная "река действий" продолжит своё течение через Белем и дальше. И это не будет лёгкой задачей",- сказала министр.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.