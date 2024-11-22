Фонд международного развития ОПЕК расширяет свой климатический портфель - президент (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд международного развития ОПЕК значительно расширяет свой климатический портфель.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил президент фонда Абдулхамид аль-Халифа.

"Как вы знаете, Фонд ОПЕК запустил свой План действий по климатическому финансированию два года назад. Это - амбициозный план. В 2021 году лишь 20% нашего портфеля были связаны с климатом, но мы поставили цель увеличить этот показатель до 25% к 2025 году и до 40% к 2030 году. В прошлом году мы уже превысили целевой показатель на 2025 год — 34% наших проектов в 2023 году были ориентированы на климат. Мы движемся быстрее, чем планировали”, — отметил аль-Халифа.

Кроме того, фонд активно работает в области климатической адаптации и смягчения последствий изменений климата. Аль-Халифа подчеркнул важность сотрудничества с другими учреждениями и успешные шаги в решении проблем, таких как вопросы биоразнообразия. Например, на COP28 в прошлом году мы запустили центр “природных решений” в партнерстве с Азиатским банком развития (АБР), который занимается вопросами биоразнообразия и другими проблемами, связанными с природой", - сказал он.

Аль-Халифа добавил, что Фонд ОПЕК также сотрудничает с другими учреждениями для решения критически важной проблемы приготовления пищи с использованием "чистой энергии" (clean cooking).

"Почти 2,6 миллиарда человек во всем мире страдают от этой проблемы, причем не только в Африке, но и в Азии, Латинской Америке и других регионах. Мы запустили нашу инициативу clean cooking три года назад, и сейчас распространяем ее на многие страны Африки и Азии", - сказал он.

Кроме того, президент фонда отметил, что организация активно сотрудничает с ключевыми заинтересованными сторонами для согласования своих усилий с повесткой дня COP29.

"Мы также работаем с другими странами над созданием эффективных и устойчивых углеродных рынков в различных частях мира. Хотел бы поздравить Азербайджан с достижением по статье 6.4, касающейся углеродных рынков. Это значительный шаг вперед для будущего углеродных рынков", — заявил Аль-Халифа.

Он добавил, что фонд продолжает активно развивать проекты в области возобновляемых источников энергии.

"Мы полностью поддерживаем цели по утроению мощности возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности. Мы прилагаем все усилия, чтобы эти цели стали реальностью. Это, безусловно, важная цель, выдвинутая на COP28, и она остается ключевой для COP29", — подчеркнул президент Фонда ОПЕК.

Аль-Халифа также отметил, что фонд активно развивает проекты по возобновляемой энергии в Центральной Азии и Каспийском регионе.

"Мы поддержали в Азербайджане ветровой проект Хызы-Абшерон мощностью 240 мегаватт. Мы также сотрудничаем с частным сектором, что является залогом успеха этих проектов. Участие частного сектора обеспечивает устойчивость этих проектов, поскольку в долгосрочной перспективе они будут поддерживаться рынком. Это рыночный подход", - сказал он.

Он также уточнил, что в Центральной Азии Фонд ОПЕК сотрудничает с Таджикистаном, чтобы поддержать Рогунскую ГЭС , крупный проект в области возобновляемой энергетики, кредитом в размере 100 миллионов долларов. Кроме того, Фонд ОПЕК профинансировал ветровые и солнечные проекты в Узбекистане. Аль-Халифа отметил, что оба проекта связаны с возобновляемыми источниками энергии, и фонд стремится расширить свои усилия в регионе.

Помимо Центральной Азии, как подчеркнул аль-Халифа, Фонд ОПЕК располагает обширным портфелем проектов в области возобновляемой энергетики в других регионах мира, включая Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

"Например, мы уже много лет участвуем в проектах по возобновляемым источникам энергии в Иордании. Некоторым из этих проектов уже по 10-15 лет, и они продолжают работать, как и ожидалось. Это свидетельствует о том, что мы уделяем внимание не только запуску проектов, но и обеспечению их долгосрочной устойчивости с помощью рыночных решений", - сказал он.

Аль-Халифа добавил, что Фонд ОПЕК сотрудничает с Азербайджаном уже долгое время. Фонд установил прочные связи с правительством и в настоящее время предоставляет техническую помощь для поддержки «зеленого» перехода страны.

"Это включает в себя множество аспектов, но один из них, который мне показался особенно интересным, - это качество воздуха в Баку. Мы оказываем техническую помощь правительству в этой области в рамках более широкой программы технической помощи по «зеленому переходу». Это широкая концепция, она включает в себя множество конкретных действий, которые необходимо предпринять", - сказал он.

Аль-Халифа также подчеркнул, что COP29 организована на высоком уровне и выразил надежду на достижение согласованных результатов.

"Я надеюсь, что стороны смогут прийти к соглашению и добиться желаемых результатов. COP - это не просто собрание, а согласование конкретных шагов на благо человечества в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Отметим, что Фонд международного развития ОПЕК — это многосторонний финансовый институт в области развития, основанный в 1976 году. Его членами являются 12 стран: Алжир, Эквадор, Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Это единственный глобальный институт, который предоставляет финансирование исключительно от стран-членов для стран, не входящих в его состав.

На сегодняшний день Фонд ОПЕК инвестировал более 27 миллиардов долларов в проекты по развитию в более чем 125 странах, общая стоимость проектов составляет свыше 200 миллиардов долларов. Фонд ОПЕК имеет рейтинг AA+/прогноз "стабильный" по версии Fitch и AA+/прогноз "стабильный" по версии S&P.