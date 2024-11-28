Заседание Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии может пройти весной 2025 года - посол (Эксклюзив)

БАКУ / Trend/ - Ожидается, что весной следующего года в Баку состоится девятое заседание Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Об этом в четверг Trend сообщил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Во время конференции COP29 наш министр сельского хозяйства посетил Баку. Он является сопредседателем латвийской стороны, а министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев представлял азербайджанскую сторону. В ходе встречи они договорились, что весной работа комиссии будет продолжена, а заседание планируется провести в Баку. Точную дату пока назвать сложно, но, скорее всего, это будет в апреле или мае. Это ключевая часть наших планов.

Межправительственная комиссия не собиралась с 2022 года, и я уверен, что на её заседании будут обсуждаться все важные вопросы, существующие на уровне наших правительств, министерств, ведомств и других учреждений. Также возможно подписание ряда протоколов и соглашений в рамках работы комиссии. Одной из задач станет обсуждение путей расширения контактов в различных сферах. Мы ожидаем насыщенную и всестороннюю повестку для обсуждения", - подчеркнул посол.

Напомним, что предыдущее заседание состоялось в Риге 20 мая 2022 года.