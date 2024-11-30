Латвийская торгово-промышленная палата готовится к запуску новых проектов в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ / Trend/ - Латвийская торгово-промышленная палата готовится к запуску новых проектов в Азербайджане.

Об этом Trend сообщила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева (Liga Sičeva).

"Говоря о текущих торговых отношениях между Латвией и Азербайджаном, важно отметить, что всегда существуют возможности для их улучшения и расширения бизнес-сотрудничества. При этом следует подчеркнуть, что для этого имеется значительный потенциал. В целом тенденции положительные. В 2019 году с Азербайджаном работали менее 100 латвийских компаний, а к 2023 году их количество увеличилось примерно на 30 процентов. Среди них - логистические компании, предприятия пищевой промышленности, ИТ-компании и представители других секторов. Мы также видим перспективы для организаций и предприятий, работающих в сфере "зеленых" технологий, информационно-коммуникационных технологий, образования, дизайна, медицины, сертификации и других отраслей", - сказала она.

По ее словам, торговые отношения между Латвией и Азербайджаном обладают большим потенциалом, так как страны имеют частично общую историю, хорошо понимают друг друга.

"Латвия как член Европейского союза может поделиться с Азербайджаном лучшими европейскими практиками, а также перенять успешный опыт страны. Азербайджан и регион в целом представляют для нас большой интерес с точки зрения ведения бизнеса. В рамках проекта "LEF Network Azerbaijan" мы сотрудничаем не только с Азербайджаном, но также с Эстонией и Финляндией. Этот проект, финансируемый программой Inter-Central Baltic Европейского союза, уникален тем, что объединяет четыре страны для поддержки экспорта. Проект рассчитан на три года, и сейчас мы близки к завершению второго года. Финальной точкой станет 2025 год. В рамках проекта мы организуем взаимные торговые миссии: латвийские, эстонские и финские компании посещают Азербайджан, а азербайджанские компании приезжают к нам", - добавила она.

Сичева отметила, что в каждой миссии участвуют 15 компаний, что делает делегации достаточно масштабными.

"Цель миссий - помочь бизнесу найти подходящих партнеров для дистрибуции продукции, продаж, совместного производства и поставок сырья. Мы также ищем новые источники финансирования и готовимся к запуску новых проектов после завершения текущего года, в 2025 году. Мы открыты для сотрудничества с бизнес-организациями Азербайджана", - подчеркнула директор департамента.