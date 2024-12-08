Обсуждено сотрудничество по потенциальным проектам в сфере энергоперехода между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом в рамках своего визита в эту страну, сообщает Trend.

Микаил Джаббаров написал в социальной сети Х, что в ходе встречи были обсуждены приоритетные направления повестки "зеленой" энергетики двух стран, успешные результаты совместной деятельности в этой сфере и выгоды для обеих стран. На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества по потенциальным проектам в сфере энергетического перехода.