На следующей неделе председательство в СВМДА перейдет к Азербайджану

БАКУ/Trend/ - На предстоящем седьмом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) 17 декабря этого года председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перейдет от Казахстана к Азербайджану.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на СВМДА, состоялось онлайн-заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) под председательством заместителя министра иностранных дел Алибека Бакаева и посла по особым поручениям Талгата Калиева при участии генерального секретаря СВМДА, посла Кайрата Сарыбай.

Отмечается, что данное заседание ознаменовало собой заключительный этап в подготовке к предстоящему седьмому заседанию СМИД.

В своем вступительном слове Алибек Бакаев пожелал Комитету успешной работы, выразив уверенность в том, что "дух СВМДА", основанный на взаимном уважении и сотрудничестве, будет направлять дискуссии и способствовать достижению продуктивных результатов.

Цель КСДЛ заключалась в обеспечении успешных итогов предстоящего заседания СМИД, на котором будут представлены достижения СВМДА с момента последнего Саммита в Астане в 2022 году и подготовлена основа для председательства Азербайджана в 2024-2026 годах.

Старшие должностные лица добились прорыва в рассмотрении и доработке ключевых документов для принятия министрами, в частности, консенсуса по проекту Заявления Совета министров СВМДА по случаю 25-й годовщины Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА, который был подготовлен в качестве главного политического итога заседания СМИД.

Генеральный секретарь также проинформировал КСДЛ об организационных вопросах, призванных обеспечить бесперебойное и эффективное проведение министерского заседания.

Обсуждения на заседании КСДЛ подтвердили общую приверженность государств-членов СВМДА продвижению многостороннего диалога и сотрудничества в Азии.