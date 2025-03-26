Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Казахстан

БАКУ/ Trend/ - В прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 8,580 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,104 млн долларов США, или на 14,8%.

Доля Казахстана в общем объеме денежных переводов страны в отчетном году составила 1,6%.

В прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Казахстана в Азербайджан составил 23,07 млн долларов США, что на 7,513 млн долларов США, или на 24,6% меньше показателя 2023 года.

В 2023 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 7,476 млн долларов США, а в обратном направлении - 30,583 млн долларов США.

В целом объем денежных переводов из Азербайджана в зарубежные страны физическими лицами в 2024 году составил 526,759 млн долларов США. Это на 23 367 млн ​​долларов США, или на 4,2% меньше показателя 2023 года.

При этом объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан из зарубежных стран в отчетном году составил 1,082 млрд долларов США, что на 571,942 млн долларов США, или на 34,6% меньше показателя 2023 года.