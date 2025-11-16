Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, November 16.​ The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.

The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.

Official exchange rate of the manat against the dollar November 3 1.7 November 10 - November 4 1.7 November 11 - November 5 1.7 November 12 1.7 November 6 1.7 November 13 1.7 November 7 1.7 November 14 1.7 Average rate per week 1.7 Average rate per week 1.7

The official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.012 manat this week, and the weighted average rate increased by 0.01456 manat and amounted to 1.9722 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro November 3 1.9609 November 10 - November 4 1.9566 November 11 - November 5 1.9534 November 12 1.9672 November 6 1.9561 November 13 1.9703 November 7 1.9612 November 14 1.9792 Average rate per week 1.95764 Average rate per week 1.9722

The official exchange rate of the manat against the Russian ruble grew by 0.0084 this week, and the weighted average went up by 0.00396 manat, amounting to 2.1005 manat per ruble.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble November 3 2.1026 November 10 - November 4 2.0988 November 11 - November 5 2.0988 November 12 2.0995 November 6 2.0897 November 13 2.0942 November 7 2.0928 November 14 2.1079 Average rate per week 2.09654 Average rate per week 2.1005

The official exchange rate of the manat against the Turkish lira hasn't changed over the week, and the weighted average rate decreased by 0.0002 manat, amounting to 0.0402 manat per lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira November 3 0.0404 November 10 - November 4 0.0404 November 11 - November 5 0.0404 November 12 0.0402 November 6 0.0404 November 13 0.0402 November 7 0.0403 November 14 0.0402 Average rate per week 0.04038 Average rate per week 0.0402

To note, November 10 and 11 were non-working days in Azerbaijan in connection with Victory Day.

