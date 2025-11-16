Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's currency market

Economy Materials 16 November 2025 14:16 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's currency market

Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, November 16.​ The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.

The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.

Official exchange rate of the manat against the dollar

November 3

1.7

November 10

-

November 4

1.7

November 11

-

November 5

1.7

November 12

1.7

November 6

1.7

November 13

1.7

November 7

1.7

November 14

1.7

Average rate per week

1.7

Average rate per week

1.7

The official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.012 manat this week, and the weighted average rate increased by 0.01456 manat and amounted to 1.9722 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

November 3

1.9609

November 10

-

November 4

1.9566

November 11

-

November 5

1.9534

November 12

1.9672

November 6

1.9561

November 13

1.9703

November 7

1.9612

November 14

1.9792

Average rate per week

1.95764

Average rate per week

1.9722

The official exchange rate of the manat against the Russian ruble grew by 0.0084 this week, and the weighted average went up by 0.00396 manat, amounting to 2.1005 manat per ruble.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

November 3

2.1026

November 10

-

November 4

2.0988

November 11

-

November 5

2.0988

November 12

2.0995

November 6

2.0897

November 13

2.0942

November 7

2.0928

November 14

2.1079

Average rate per week

2.09654

Average rate per week

2.1005

The official exchange rate of the manat against the Turkish lira hasn't changed over the week, and the weighted average rate decreased by 0.0002 manat, amounting to 0.0402 manat per lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

November 3

0.0404

November 10

-

November 4

0.0404

November 11

-

November 5

0.0404

November 12

0.0402

November 6

0.0404

November 13

0.0402

November 7

0.0403

November 14

0.0402

Average rate per week

0.04038

Average rate per week

0.0402

To note, November 10 and 11 were non-working days in Azerbaijan in connection with Victory Day.

