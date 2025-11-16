Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Economy Materials 16 November 2025 20:07 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, November 16. The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 156.6 manat ($92.4), or 2.2 percent, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 314.5 manat ($184.9), or 4.6 percent, compared to last week's figure, totaling 7,096 manat ($4,172).

Gold ounce value change

November 3

6,806 manat ($4,003)

November 10

-

November 4

6,775 manat ($3,985)

November 11

-

November 5

6,750 manat ($3,970)

November 12

6,988 manat ($4,106)

November 6

6,781 manat ($3,988)

November 13

7,155 manat ($4,209)

November 7

6,796 manat ($3,997)

November 14

7,145 manat ($4,203)

Average weekly rate

6,782 manat ($3,989)

Average weekly rate

7,096 manat ($4,172)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan grew by 3.3 manat ($1.9), or 3.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 89.58 manat ($52.7), up 7.5 manat ($4.4), or 9.2 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

November 3

82.9 manat ($48.7)

November 10

-

November 4

81.7 manat ($48)

November 11

-

November 5

81.1 manat ($47.71)

November 12

86.8 manat ($47.71)

November 6

82 manat ($48.2)

November 13

91.7 manat ($54)

November 7

82.3 manat ($48.4)

November 14

90 manat ($53)

Average weekly rate

82 manat ($48.2)

Average weekly rate

89.8 manat ($52.7)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 27 manat ($16), or one percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,723 manat ($1,602), down 66 manat ($39) or 2.5 percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

November 3

2,712 manat ($1,595)

November 10

-

November 4

2,665 manat ($1,567)

November 11

-

November 5

2,619 manat ($1,540)

November 12

2,693 manat ($1,585)

November 6

2,654 manat ($1,561)

November 13

2,754 manat ($1,620)

November 7

2,632 manat ($1,548)

November 13

2,721 manat ($1,600)

Average weekly rate

2,656 manat ($1,562)

Average weekly rate

2,723 manat ($1,602)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan elevated by 21.3 manat ($12.5), or one percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,475 manat ($1,455), which is 65.4 manat ($38.5), or 2.7 percent, higher compared to last week.

Palladium ounce value change

November 3

2,445 manat ($1,438)

November 10

-

November 4

2,426 manat ($1,427)

November 11

-

November 5

2,384 manat ($1,402)

November 12

2,439 manat ($1,435)

November 6

2,428 manat ($1,428)

November 13

2,524 manat ($1,485)

November 7

2,364 manat ($1,390)

November 14

2,462 manat ($1,447)

Average weekly rate

2,409 manat ($1,417)

Average weekly rate

2,475 manat ($1,455)

Meanwhile, November 10 and 11 were non-working days in Azerbaijan in connection with Victory Day.

