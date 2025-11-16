Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 16. The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 156.6 manat ($92.4), or 2.2 percent, over the week, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 314.5 manat ($184.9), or 4.6 percent, compared to last week's figure, totaling 7,096 manat ($4,172).
|
Gold ounce value change
|
November 3
|
6,806 manat ($4,003)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
6,775 manat ($3,985)
|
November 11
|
-
|
November 5
|
6,750 manat ($3,970)
|
November 12
|
6,988 manat ($4,106)
|
November 6
|
6,781 manat ($3,988)
|
November 13
|
7,155 manat ($4,209)
|
November 7
|
6,796 manat ($3,997)
|
November 14
|
7,145 manat ($4,203)
|
Average weekly rate
|
6,782 manat ($3,989)
|
Average weekly rate
|
7,096 manat ($4,172)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan grew by 3.3 manat ($1.9), or 3.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 89.58 manat ($52.7), up 7.5 manat ($4.4), or 9.2 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
November 3
|
82.9 manat ($48.7)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
81.7 manat ($48)
|
November 11
|
-
|
November 5
|
81.1 manat ($47.71)
|
November 12
|
86.8 manat ($47.71)
|
November 6
|
82 manat ($48.2)
|
November 13
|
91.7 manat ($54)
|
November 7
|
82.3 manat ($48.4)
|
November 14
|
90 manat ($53)
|
Average weekly rate
|
82 manat ($48.2)
|
Average weekly rate
|
89.8 manat ($52.7)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 27 manat ($16), or one percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,723 manat ($1,602), down 66 manat ($39) or 2.5 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
November 3
|
2,712 manat ($1,595)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
2,665 manat ($1,567)
|
November 11
|
-
|
November 5
|
2,619 manat ($1,540)
|
November 12
|
2,693 manat ($1,585)
|
November 6
|
2,654 manat ($1,561)
|
November 13
|
2,754 manat ($1,620)
|
November 7
|
2,632 manat ($1,548)
|
November 13
|
2,721 manat ($1,600)
|
Average weekly rate
|
2,656 manat ($1,562)
|
Average weekly rate
|
2,723 manat ($1,602)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan elevated by 21.3 manat ($12.5), or one percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,475 manat ($1,455), which is 65.4 manat ($38.5), or 2.7 percent, higher compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
November 3
|
2,445 manat ($1,438)
|
November 10
|
-
|
November 4
|
2,426 manat ($1,427)
|
November 11
|
-
|
November 5
|
2,384 manat ($1,402)
|
November 12
|
2,439 manat ($1,435)
|
November 6
|
2,428 manat ($1,428)
|
November 13
|
2,524 manat ($1,485)
|
November 7
|
2,364 manat ($1,390)
|
November 14
|
2,462 manat ($1,447)
|
Average weekly rate
|
2,409 manat ($1,417)
|
Average weekly rate
|
2,475 manat ($1,455)
Meanwhile, November 10 and 11 were non-working days in Azerbaijan in connection with Victory Day.
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel