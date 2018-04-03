Azer Turk Bank предлагает кредит «Ломбард»

3 апреля 2018 14:55 (UTC+04:00)

Государственный Azer Turk Bank расширил линейку кредитных продуктов, предлагаемых на выгодных условиях, и представил новый кредит «Ломбард». Банк, постоянно заботящийся об улучшении экономического благосостояния своих клиентов, теперь посредством филиала в Гяндже предлагает клиентам, имеющим определенный ежемесячный доход, кредит «Ломбард» на выгодных условиях.

Кредит оформляется на срок в 6, 12, 18 месяцев и его максимальная сумма составляет 10 тысяч манатов. Отметим, что в качестве залога принимаются ювелирные изделия из драгоценных металлов и банковские металлы.

Помимо этого вида кредита, банк также предлагает своим клиентам корпоративный кредит для держателей зарплатных карт, кредит под залог вклада лишь по удостоверению личности, ипотечный кредит, потребительский кредит и кредитную линию, предоставляемую по платежным картам.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.

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