Услуга "Автоплатёж" от Bank Respublika – оплата без проблем!

9 апреля 2018 17:16 (UTC+04:00)

Современные люди – это пользователи множества услуг, в том числе и финансовых. По каждой такой услуге нужно вносить периодические платежи, а значит и находить для этого свободное время и силы. Как тут не пропустить важную дату? Именно для таких случаев Bank Respublika внедряет услугу «Автоплатеж» и в приложение Mobil Şöbə.

«Автоплатеж» – это ценная услуга для людей, живущих в современном ритме и знающих цену времени, которая была реализована ранее в сервисе İnternet Şöbə, а сегодня добавлена и на мобильное приложение. Настроив шаблоны соответствующим образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз заполнять платежку и отправлять переводы.

С услугой «Автоплатеж» в приложении Mobil Şöbə, можно забыть о необходимости ежемесячно оплачивать коммунальные счета, пополнять баланс мобильного телефона, погашать кредит и т.д. Кроме того, теперь можно делать автоматические переводы как между своими картами так и картами других банков.

Важным приемуществом “Автоплатежа” от Bank Respublika является возможность назначать платеж как по дате платежа, так и по накоплению долга за услугу, которая определяется автоматически самой программой.

Автоплатеж – это легко, удобно, быстро и бесплатно!

Подробную информацию можно получить на официальном сайте: https://www.bankrespublika.az/content/ru/112

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